Политика

РФ готова срочно менять планы – в ISW рассказали о важном повороте в войне

В последние недели Россия активно меняет подход в войне против Украины. На смену массированным атакам по множеству направлений пришла тактика ударов по локальным участкам. О таких переменах рассказали в Институте изучения войны.

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Об этой информации сообщает ISW, передает «УРА-Информ».

Власти РФ пришли к выводу о невозможности атаковать одновременно по нескольким направлениям. В настоящий момент РФ перебрасывает войска для укрепления обороны против контрнаступления ВСУ. При этом оккупанты продолжат наступательные действия, но лишь на Донецком направлении. Эксперты отмечают, что Россия способна совершать незначительное продвижение, но ценой существенного истощения.

Отмечается, что РФ делает ставку на удержание Мелитополя, который является важным логистическим пунктом между Ростовской областью и южными регионами Украины. Также известно, что на Донецкое направление перебрасываются силы из Центрального военного округа.

Напомним, «глава» Херсона раскрыл неудобный секрет в видеообращении: «говорящий» кадр показал отношение к контрнаступлению ВСУ.

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