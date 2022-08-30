Война может кончиться за месяцы – Жданов назвал условие полной и быстрой победы ВСУ

Украинская армия может закончить войну, начатую страной-агрессором, не за годы, а за месяцы. Об этом заявил на своем YouTube-канале военный эксперт Олег Жданов.

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Подробную информацию передает «УРА-Информ».

По словам эксперта, для быстрого прекращения войны необходимо одно условие – предоставление западными партнерами мощного оружия.

«У нас есть все перспективы. Кроме того, если нам дадут оружие, то мы сможем сотворить чудо и закончить эту войну не за годы, а за месяцы. Но вопрос в наличии оружия», – сказал он.

Олег Жданов отметил, что вооруженные силы способны освободить все территории Украины.

«Мы можем развивать наступление не только в Запорожье, Харьков, Херсон. В случае успеха, я думаю, мы сможем добиться гораздо большего.

В 2014 году мы отказались от вооруженного противостояния с Российской Федерацией. Мы пошли по дипломатическому пути, подписанному Минском-2. Это завело нас в тупик связывания рук и ног. До сих пор были политические раздоры, РФ создала армию и построила укрепления. А мы разводили войска, которые тут же вернули к развертыванию в 2015, а затем и в 2019. Украина восемь лет непрерывно инициировала одностороннее прекращение огня, но это не принесло результата, поэтому победу мы получим с западным оружием в руках», – отметил Жданов.

Напомним, Кремлю невыгодно затягивать войну до зимы: Арестович выступил с обнадеживающим заявлением.