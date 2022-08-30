Политика

Ситуация на ЗАЭС может полностью урегулироваться: в США предложили выход из кризиса

Белый дом настаивает на скорейшем решении кризиса на ЗАЭС. Представитель США по вопросам национальной безопасности Джон Кирби призвал Россию к созданию демилитаризованной зоны в регионе для предотвращения масштабной катастрофы.

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Об этой информации сообщает «Радио Свобода», передает «УРА-Информ».

США видят в контролируемой остановке ЗАЭС гарантию ее безопасности. Кирби призвал Российскую Федерацию пойти на демилитаризацию близлежащей территории вокруг объекта. Отмечается, что радиация может нанести непоправимый урон по всем участникам конфликта.

Кирби также подчеркнул, что ЗАЭС непригодна для боевых действий. Стрельба в регионе не может дать преимущество РФ.

«США верят, что контролируемая остановка запорожских реакторов является лучшим выходом из опасной ситуации», – отметил Кирби

Стоит добавить, что 25 августа ЗАЭС впервые в истории полностью отключили от сети. Из-за непрерывного огня российских войск повреждены линии связи с украинской системой.

Напомним, Залужный предложил формировать новую линию обороны: инсайдер ОП сказал, в чем задумка.

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