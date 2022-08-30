Так называемый «министр образования ОРДО» Ольга Калударова объявила, что родители детей, которые пойдут в школы ОРДО, имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ»

Представительница ОРДО в интервью для сепаратистских СМИ подчеркнула следующее:

«Определенно, ключевое слово — «ходить» в школу».

Колударова подчеркнула, что родители или законные представители ребенка по «законам ОРДО» имеют право на получение единоразовой помощи в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, который пойдет в школу. Речь идет о непосредственном личном посещении учебного заведения. Это делается с целью увеличить приверженность к офлайн образованию.

Заявки принимаются в школах до 18:00 15 сентября 2022 года.

При этом стоит подчеркнуть, что ВСУ готовятся в будущем освободить Донбасс, поэтому новые бои в регионе очень вероятны. Однако особо опасные даты остаются неизвестными.

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