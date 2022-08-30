Политика

«Глава» Херсона раскрыл неудобный секрет в видеообращении: «говорящий» кадр показал отношение к ВСУ

Так называемый «глава» временно оккупированного Херсона Кирилл Стремоусов отличился примечательным видеообращением к гражданам. Представитель оккупантов снял ролик на фоне российских сооружений, что позволило подтвердить его бегство их Херсона во время контрнаступления ВСУ.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Паблики отмечают, что за окном у Стремоусова находится Благовещенский собор Воронежа, а также техникум строительных технологий. При этом «глава» Херсона уверенно заявил, что город навсегда останется под контролем России, а контрнаступление ВСУ якобы уже сейчас проваливается. Причину своего бегства из города он не стал уточнять.

Стремоусов уверен, что РФ в будущем будет «освобождать» и многие другие государства.

Стоит отметить, что представители РФ всерьез обеспокоены из-за контрнаступления ВСУ, активная фаза которого проходит в наши дни. Представители ОПУ отмечают, что спешить с победоносными заявлениями не стоит, бои будут тяжелыми и сроки победы предугадать сложно. Однако Украина неуклонно движется к возвращению всех территорий.

Напомним, РФ придется крайне тяжело в случае аварии на Запорожской АЭС: эксперты показали, куда пойдет вся радиация.

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