Арестович неожиданно проговорился и сделал важное предупреждение о контрнаступлении

Советник главы ОПУ Алексей Арестович, представившийся полковником, сообщил, что ВСУ продолжают наступление по некоторым участкам в Херсонской области. Он признался, что проговорился о некоторой информации и призвал украинцев не спешить с рассуждениями о контрнаступлении.

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Об этом он сообщил в понедельник, 29 августа, в эфире канала Фейгин Live, передает «УРА-Информ».

Арестович призвал граждан не торопиться с оценкой ситуации вокруг Херсона и посмотреть, что будет дальше. При этом советник подтвердил достижения ВСУ в Херсонской области.

«ВСУ провели такое небольшое наступление, прорвали оборону врага в некоторых местах, продвигают наступление в глубину, перекрыли или почти перекрыли снабжение по мостам, разрушили паромные переправы», – сказал Арестович.

При этом в эфире программы Арестович назвал себя полковником, после чего признал, что проговорился.

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