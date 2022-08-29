Политика

ВСУ показали фото, которое ломает шаблоны всех жителей РФ об Украине: опубликованы кадры

Представители Вооруженных сил Украинского государства решили напомнить жителям Российской Федерации о том, кому принадлежал Белгород чуть более 100 лет назад. В качестве доказательства военные опубликовали фотокарточку тех лет.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Здесь у нас фото, которое рвет шаблоны всех совков, путинистов, и всяких крымнашистам. Лучше всего подсовывать данное фото им прямо под нос во время их пафосных речей об исторических справедливостях», – сообщили военные Украины.

На кадрах же, действительно, изображены достаточно старые части Белгорода. На первых двух фото видна церковь. Источник ничего о ней не написал. На фото ниже представлен железнодорожный вокзал. Возможно, он до сих пор остался, но, безусловно, спустя чуть более 100 лет его преобразили и изменили.

Напомним, Украина готовится нанести мощный удар по РФ в Херсонской области: инсайдер ОП раскрыл планы.

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