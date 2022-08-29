РФ придется крайне тяжело в случае аварии на Запорожской АЭС: эксперты показали, куда пойдет вся радиация

Как известно, Российская Федерация чуть ли не каждый день устраивает провокации около ядерного объекта ЗАЭС. Тем не менее, специалисты выяснили, что при одном из сценариев распространения радиационной волны сама РФ может пострадать больше всего.

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Об этой информации сообщили «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Энергоатом сообщил о том, что радиационное облако из-за тяжелой аварии на Запорожской АЭС, учитывая розу ветров на понедельник, накроет часть южных регионов Украины, а также юго-западные районы самой Российской Федерации. Данный расчет был представлен специалистами из Госатомрегулирования», – сказано в сообщении.

Сотрудники Энергоатома предупредили, что население в потенциально опасных районах должно принимать йод, а также ограничивать пребывание на улице без острой необходимости. Если же необходимость все-таки возникнет, таким гражданам нужно будет использовать средства для защиты органов дыхательной системы.

«Любопытен тот факт, что, если верить выводам Энергоатома, больше всего радиации распространится именно на ту местность, которая контролируется Россией. Даже в области внутри ее границ распространится заражение», – заключил источник.

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