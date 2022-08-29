Кремлю невыгодно затягивать войну до зимы: Арестович выступил с обнадеживающим заявлением

Один из ключевых представителей Офиса Президента Алексей Арестович уверен, что зимой российской армии будет очень сложно воевать в Украине. По его словам, в Кремле специально придумали фейк о том, что РФ якобы будет выгоден продолжительный конфликт с Киевом.

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Об этой информации Арестович сообщил в своем телеграм-канале, передает «УРА-Информ».

В самом начале Арестович начал с самого месседжа о зимней войне в Украине. По его словам, утверждение, что откладывание войны на зиму — это хорошо для Москвы и плохо для Киева, — миф российской пропаганды. Он заверил Украину, что зимняя война с РФ не будет критической для ВСУ.

«Они думают, что переживают «ужасную зиму», когда мы все замерзаем, а война становится непопулярна, а на Западе уже не помогают нам, считают они. Мифы, которые отчаянно толкают их вперед. Мне жаль тех, кого использовали против них», — сказал Арестович.

Он отметил, что Европа активно готовится к отопительному сезону и ожидается, что к началу зимы газовые хранилища будут полностью заполнены. Представитель Офиса президента подозревает, что Кремль начал массовое уничтожение ТЭЦ, чтобы заморозить украинцев.

Во-первых, российская армия не может нанести точный удар, во-вторых, для этого не хватает ракет. В-третьих, убежден Арестович, российские власти побоятся перекрыть возможность соглашения с Киевом.

«Если они разрушат ТЭС, переговоров не будет. Зеленский не пойдет на переговоры, если люди в городах будут мерзнуть», — заверил Арестович.

Тем временем, по его словам, российским войскам придется заморозить позиции без надлежащего снабжения.

«На пятый день войны они начали сдаваться, потому что нечего было есть. Мы их вели в летних шапках. Теперь они все лето провели в Херсонской области в зимней форме. Один шаг по обледенелым дорогам?» — сказал представитель Банковой.

Тем временем украинские военные укрепляются и получают HIMARS, артиллерию, беспилотники и многое другое от союзников по всему миру.

«Наступит переломный момент, после которого Россия начнет рушиться. Это все, что у них есть», — сказал Арестович.

Напомним, Путин намерен подкупить украинцев на оккупированных территориях: СМИ раскрыли, что пообещали в РФ.