Политика

Джемилев анонсировал хорошие для Украины новости с Крыма: нардеп сказал, что случилось

Оккупационное «руководство» Крыма и ФСБ вывезли собственные семьи с полуострова. Как сообщил народный депутат Верховной Рады и по совместительству один из ключевых представителей крымских татар Мустафа Джемилев, это является хорошим знаком для Украины.

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Данная информация представлена ресурсом «Остров», передает «УРА-Информ».

“Конечно, настроение другое. Паника – вы сами видели огромные транспортные потоки в России. Мне сказали, что Аксенов и Константинов забрали свои семьи», — сказал он.

По его словам, своих людей с полуострова также вывозили сотрудники ФСБ. На этом фоне стоит отметить, и большой пассажиропоток, который, возможно, не уменьшился с тех пор, как начались обстрелы Крыма.

«Это хороший знак», – утвердил лаконично политик в конце, подчеркнув, что ожидает и других хороших новостей с полуострова.

Тем временем, ВСУ продолжают уничтожать боеприпасы и склады на Крымском полуострове. До сих пор в точности никто не может сосчитать, сколько оккупантов и их принадлежностей там было уничтожено за последние несколько недель.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: Ермак сказал, о чем договорились стороны.

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