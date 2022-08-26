Зеленский провел телефонный разговор с Байденом: Ермак сказал, о чем договорились стороны

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский снова говорил с лидером Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Выяснилось, что стороны пришли к определенным договоренностям.

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Об этой информации сообща официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Америка продолжит поддерживать Украинское государство в борьбе за свободу в противостоянии с Российской Федерации…Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором. Так же поднималась тема насчет важности притяжения России к ответственности за военные злодеяния», – сказал Ермак.

Таким образом, Штаты в очередной раз доказывают солидарность с Украиной, попавшей под условия войны с оккупантом РФ. Что примечательно, до сих пор продолжается поток американского оружия, с помощью которого ВСУ не только удерживают свои позиции, но и порою пробивают вражескую оборону.

Напомним, в Украине настал перелом в войне: политолог Рустамидзе сказал, что произошло.