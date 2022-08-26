Всех депутатов «ОПЗЖ» могут лишить мандатов: в Раде приняли новое решение

Власти решили, очевидно, очистить аппараты управления от возможной агентуры Российской Федерации. Потому целый ряд народных депутатов решили внести соответствующий законопроект в стены Верховной Рады.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что автором законопроекта стали нардепы из проукраинских партий. В основном это политики из «Европейской Солидарности», а также «Слуги Народа». В их числе есть и широко известный нардеп Алексей Гончаренко.

«В данный момент профильный комитет рассматривает данную инициативу», – коротко подметил источник, выложив одну из страниц законопроекта.

Причина до сих пор осталась неизвестной. Однако в обществе еще до 24 февраля немало людей говорило о том, что во фракции «Оппозиционная платформа За жизнь» сидят немало агентов Кремля или людей, которые, непосредственно, связаны с Россией.

Так, например, очень известным коллаборантом от «ОПЗЖ» стал Илья Кива, который на момент атаки ВС РФ на Украину уже находился в Российской Федерации.

Напомним, Украина будет требовать полной капитуляции РФ – источник раскрыл, о чем попросил Джонсон Зеленского.