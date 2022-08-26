Украина готовится нанести мощный удар по РФ в Херсонской области: инсайдер ОП раскрыл планы

Стало известно о том, что Вооруженные силы Украинского государства не намерены мириться с оккупантами РФ на Юге страны. По информации инсайдера Офиса Президента, Генштаб совместно с британскими специалистами готовят целый ряд ударов в тылу армии РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП сообщил, что Генеральный штаб вместе с разведкой Британии готовят удары по паромам и плавательным средствам Российской Федерации на территории Херсонской области», – сообщил в начале источник.

Далее он добавил, что за последний месяц на Днепр командование России перебросило более 10-ти разных систем, которые позволят снабдить армию РФ на правобережье.

К сожалению, конкретных дат не было названо насчет того, когда случатся хоть какие-то движения в Херсонской области, которые бы позволили ВСУ прорвать оборону захватчиков из РФ. При этом временем ранее глава Украины Владимир Зеленский уже анонсировал, что скоро начнется процесс деоккупации Херсонщины.

Напомним, в Днепропетровской области больше 10 убитых из-за удара РФ: Зеленский обратился к ООН.