Политика

Украина будет требовать полной капитуляции РФ – источник раскрыл, о чем попросил Джонсон Зеленского

Инсайдер из Офиса Президента сообщил о том, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон всерьез поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским. Было выяснено, что представитель Запада передал важную просьбу президенту.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сообщил, что Джонсон попросил Зеленского о том, дабы тот отказался от прямой встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, которую недавно предложил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По мнению Джонсона, Украина должна стать примером стойкости для каждой страны Европы, где сейчас переживают социальный, а также экономический кризисы», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что Зеленский заверил Джонсона в важном решении. По словам инсайдера, глава Украины согласился с тем, что переговоры ни в коем случае не состоятся.

«Теперь Украина будет требовать полной капитуляции РФ», – заключил источник на уверенной ноте.

Напомним, множество жителей РФ выявили желание воевать за Украину: военные раскрыли, сколько батальонов уже собрано.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Джонсона увековечили в Киеве: стало известно о новом решении Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский решил продемонстрировать экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону то, как украинцы его ценят за его вклад в прекращение войны и помощь народу. Увековечили в столице Украины его вчера, 24 августа.

Эрдоган публично заявил, что нужно сделать с Крымом: президент Турции определил будущее полуострова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично поддержал выход из-под оккупации Крыма, контролируемого Россией. Более того, турецкий лидер даже упомянул в своем сообщении крымских татар, которые являются для него братьями-мусульманами.

Зеленский сказал, готова ли Украина «заморозить» линию фронта ради «успокоения» РФ

Стало известно, что президент Украинского государства Владимир Зеленский не намерен мириться с тем, как ведет себя Российская Федерация. По его словам, Украина не будет соглашаться на выгодные для Кремля условия.

Украина приготовилась демилитаризировать Крым: Шмыгаль отличился громким заявлением

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль всерьез высказался о будущем оккупированного полуострова. По его словам, официальный Киев уже готов проводить процесс демилитаризации АР Крым.

Пионтковский назвал дату победы Украины над РФ: эксперт сообщил радостную новость

Украина может выиграть войну с Россией в октябре или летом 2023 года. Все зависит от получения ВСУ необходимого вооружения. Однако существуют и другие нюансы в данном вопросе.

Зеленский сказал, какие изменения ждут оккупированные территории Украины: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в День Государственного флага объявил, что национальный символ будет возвращен на временно оккупированные территории навсегда. Более того, он не умолчал о судьбе и крымскотатарского знамени.