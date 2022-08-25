Украина будет требовать полной капитуляции РФ – источник раскрыл, о чем попросил Джонсон Зеленского

Инсайдер из Офиса Президента сообщил о том, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон всерьез поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским. Было выяснено, что представитель Запада передал важную просьбу президенту.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сообщил, что Джонсон попросил Зеленского о том, дабы тот отказался от прямой встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, которую недавно предложил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. По мнению Джонсона, Украина должна стать примером стойкости для каждой страны Европы, где сейчас переживают социальный, а также экономический кризисы», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что Зеленский заверил Джонсона в важном решении. По словам инсайдера, глава Украины согласился с тем, что переговоры ни в коем случае не состоятся.

«Теперь Украина будет требовать полной капитуляции РФ», – заключил источник на уверенной ноте.

Напомним, множество жителей РФ выявили желание воевать за Украину: военные раскрыли, сколько батальонов уже собрано.