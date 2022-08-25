Джонсона увековечили в Киеве: стало известно о новом решении Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский решил продемонстрировать экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону то, как украинцы его ценят за его вклад в прекращение войны и помощь народу. Увековечили в столице Украины его вчера, 24 августа.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Борис, вся страна хочет отблагодарить тебя не только на словах, но также и в исторической перспективе за несменную и крепкую поддержку. Потому от сегодняшнего дня твое имя теперь будет присутствовать на Аллее храбрости», – сообщил Зеленский.

Известно, что данная Аллея находится практически напротив Верховной Рады. Вместе с Джонсоном там отметились и другие исторические личности, которые внесли определенный вклад для процветания Украинского государства.

Что примечательно, общество целиком и полностью поддержало инициативу Зеленского, и никто не стал оспаривать данного решения.

Как сообщалось ранее, Зеленский предупредил, что ждет РФ, если та устроит «судилище» над военнопленными ВСУ в Мариуполе.