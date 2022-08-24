Зеленский сказал, готова ли Украина «заморозить» линию фронта ради «успокоения» РФ

Стало известно, что президент Украинского государства Владимир Зеленский не намерен мириться с тем, как ведет себя Российская Федерация. По его словам, Украина не будет соглашаться на выгодные для Кремля условия.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Украина не будет соглашаться с тем, чтобы заморозить линию фронта, дабы успокоить Российскую Федерацию», – процитировал источнику главу Украины.

Таким образом, активная фаза войны будет продолжаться, очевидно, до тех пор, пока официальный Киев не восстановит территориальную целостность государства. Впрочем, пока никто не может в точности сказать, когда это будет.

Однако существуют некоторые предположения и прогнозы, когда Украине удастся победить войну на поле боя. Так, например, известный политический эксперт Андрей Пиотковский уже выделил дату, когда Россия потерпит поражение. Но, увы, жителям Украины еще придется подождать какое-то время.

Напомним, Подоляк сказал, что случится, если РФ победит Украину: у Зеленского раскрыли, какое будущее ждет мир.