Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль всерьез высказался о будущем оккупированного полуострова. По его словам, официальный Киев уже готов проводить процесс демилитаризации АР Крым.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Шмыгаль отметил, что существуют определенные рамки «Крымской платформы». В соответствии с ними он сообщил, что Украина потеряла от оккупации Крыма с 2014 года примерно 118 миллиардов долларов.

На этом фоне, к сожалению, неизвестно, что представляет из себя демилитаризация полуострова. Учитывая значение вышеупомянутого слова, вероятно, речь идет о том, чтобы лишить оккупированную землю того оружия, которым его снабжала Российская Федерация уже больше 8 лет.

Тем не менее, точная информация насчет этого, к сожалению, отсутствует. Возможно, тематическое заявление появится временем позже. Тем не менее, немало украинцев пока что ждут освобождения тех территорий, которые были захвачены после 24 февраля.

Напомним, Украина и Польша подписали новый меморандум: СМИ раскрыли, в чем он заключается.