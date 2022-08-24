Политика

Украина приготовилась демилитаризировать Крым: Шмыгаль отличился громким заявлением

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль всерьез высказался о будущем оккупированного полуострова. По его словам, официальный Киев уже готов проводить процесс демилитаризации АР Крым.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Шмыгаль отметил, что существуют определенные рамки «Крымской платформы». В соответствии с ними он сообщил, что Украина потеряла от оккупации Крыма с 2014 года примерно 118 миллиардов долларов.

На этом фоне, к сожалению, неизвестно, что представляет из себя демилитаризация полуострова. Учитывая значение вышеупомянутого слова, вероятно, речь идет о том, чтобы лишить оккупированную землю того оружия, которым его снабжала Российская Федерация уже больше 8 лет.

Тем не менее, точная информация насчет этого, к сожалению, отсутствует. Возможно, тематическое заявление появится временем позже. Тем не менее, немало украинцев пока что ждут освобождения тех территорий, которые были захвачены после 24 февраля.

Напомним, Украина и Польша подписали новый меморандум: СМИ раскрыли, в чем он заключается.

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