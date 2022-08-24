Эрдоган публично заявил, что нужно сделать с Крымом: президент Турции определил будущее полуострова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично поддержал выход из-под оккупации Крыма, контролируемого Россией. Более того, турецкий лидер даже упомянул в своем сообщении крымских татар, которые являются для него братьями-мусульманами.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на саммит Крымской платформы, передает «УРА-Информ».

По словам Эрдогана, Крым был незаконно аннексирован Россией и должен быть возвращен законному владельцу, Украине. Глава Турции подчеркнул, что Крым является морально-правовой территорией Украины. Он подчеркнул, что передача полуострова под контроль Киева укрепит безопасность региона.

“Международное право требует вернуть Крым Украине. Это чрезвычайно важно для всего региона и глобальной системы безопасности», — сказал Эрдоган.

Он объяснил, что Россия незаконно и неконституционно оккупирует полуостров. В своем выступлении турецкий лидер особо упомянул крымских татар, которые, по его словам, «претерпели большие страдания и боролись за право на мирную жизнь на своей родине». Он заверил, что Анкара поддержит крымских татар и всю Украину.

Напомним, вертолет РФ в Крыму выпустил сигнальные ракеты по людям: в соцсетях появились кадры.