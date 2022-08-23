Президент Украины Владимир Зеленский в День Государственного флага объявил, что национальный символ будет возвращен на временно оккупированные территории навсегда. Более того, он не умолчал о судьбе и крымскотатарского знамени.

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Об этой информации сообщили в «НВ», передает «УРА-Информ».

«Над временно оккупированными территориями реет сине-желтый флаг. Он всегда летает», — сказал он во время церемонии поднятия государственного флага Украины.

Глава государства добавил, что в Мелитополе на площади Победы не может быть флага тех, кто проиграл эту войну, а в Херсоне на площади Свободы не может быть флага тех, кто не знает, что такое свобода.

«Будет в Бердянске и Скадовском на улице Азовской, у ЗАЭС «Энергодар» и над Каховской ГЭС, у маяков Ажигол и Саур-Могила, на берегу Доньки Северской. , в Кальмиусе, у песков Олешково — это не флаг украинцев, которые впервые слышат эти украинские имена», — сказал он.

По словам Зеленского, в Крыму так же должны быть украинский и крымскотатарский флаги.

«И как бы кто ни пытался исказить историю, эти флаги исторически связаны с Крымом», — сказал президент.

Напомним, Запад поставил ультиматум Зеленскому: инсайдер ОП сказал, что должен сделать Зеленский.