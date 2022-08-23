Запад поставил ультиматум Зеленскому: инсайдер ОП сказал, что должен сделать Зеленский

Представители Евросоюза и Соединенных Штатов не особо довольны тем, как разворачивается ситуация в Украине. Потому главе Украинского государства Владимиру Зеленскому были поставлены соответствующие условия для дальнейшей помощи от Запада.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента поведал о том, что Зеленский убедил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подготавливать новое контрнаступление. Оно будет вместо сорванного», – сказано в сообщении.

Затем было добавлено, что власти фактически поставили «крест» на Донбассе. Ключевой задачей ВСУ является там сдерживание российских оккупантов. В свою очередь, тяжелое вооружение в основном все идет на Юг страны, дабы ВСУ имели возможность наступать на Херсоно-Мелитопольское направление. То же самое касается и Харьковского направления, но оно, вероятно, является второстепенным.

«Для Банковой является важным создание кулака с последующим отбитием большого куска территории Украины. Удерживать же его необходимо, как минимум, один-два месяца. Запад в кулуарном порядке поставил ультиматум: или удачно наступаете, или мы теряем к вам интерес. Финансовые средства уже не дают», – заключил источник.

Напомним, скоро в Украине станет еще опаснее: в полиции рассказали, чего следует ждать с 23 по 25 августа.