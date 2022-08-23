Подоляк сказал, что случится, если РФ победит Украину: у Зеленского раскрыли, какое будущее ждет мир

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что победа России в войне с Украиной будет означать и ее реванш над североатлантическим альянсом НАТО, поэтому западные союзники должны увеличить военную помощь Украине.

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Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, как отметили в пресс-службе ОП, передает «УРА-Информ».

По его словам, передача Украине необходимого оружия приблизит, а не отдалит мир. Он предупредил, что есть только один ответ на геноцид русских, аресты, фильтрационные лагеря, убийства массовых порядок и разрушения – оружие.

Подоляк заявил, что оружие необходимо для освобождения территорий, оккупированных Россией.

«Мир устал от войны, но Европа и Запад, независимо от судьбы украинской нации, которая борется за выживание, также должны учитывать, что победа на Украине будет означать для Москвы победу над НАТО. И, к сожалению, мы должны сказать, что не все европейские страны предоставляют обещанную помощь”, – сказал он.

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