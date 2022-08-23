Политика

Пионтковский назвал дату победы Украины над РФ: эксперт сообщил радостную новость

Украина может выиграть войну с Россией в октябре или летом 2023 года. Все зависит от получения ВСУ необходимого вооружения. Однако существуют и другие нюансы в данном вопросе.

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Об этом рассказал «ТСН» российский обозреватель Андрей Пионтковский, передает «УРА-Информ».

«Основной сценарий заключается в том, что вся ситуация сейчас в руках украинских вооруженных сил, которые могут разрушить Крымский мост и освободить Херсон. И украинские вооруженные силы могут это сделать, если получат правильное вооружение. Путин должен сначала признать поражение и вывести войска. Другой вариант – нет перемирия, но если к ноябрю вооружение не будет доставлено ВСУ, то начнется перемирие. Конфликт замораживается. Тогда могут быть новые теракты в России”, – пояснил обозреватель.

Пионтковский отметил, что после поражения в войне Путин может потерять власть в России.

«Россия уже проиграла стратегическую войну, потому что не выиграла Киев. Украина победит либо в октябре этого года, либо летом 2023 года, — отметил журналист.

Напомним, на Банковой решили договориться с Кремлем по Запорожской АЭС: источник сказал, на что должны пойти в РФ.

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