Инсайдер из Офиса Президента начал вести переговоры с представителями Российской Федерации касательно того, чтобы продолжить работу ЗАЭС в единой энергосистеме Украины. Что примечательно, на Банковой бытует особое мнение насчет этого.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Резидент», который сослался на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что на Банковой договариваются с Кремлем касательно продолжения работы Запорожской АЭС в единой энергетической системе Украины. У Зеленского уверены, что у РФ нет иного варианта, кроме как компромисса. В свою очередь, международные организации будут выступать гарантами вышеупомянутой договоренности», – сказано в сообщении.

Возможно, благодаря этому получится избежать техногенной катастрофы, о которой говорят не только в Украине, но и в РФ, и даже на территории Евросоюза. Даже сам Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен тем фактом, что столь опасный объект подвергается время от времени обстрелам.

Напомним, в РФ утверждают, что Украина хочет захватить Белгородскую область: странное заявление Басурина.