Эрдоган намерен в ближайшее время устроить встречу Путина и Зеленского: детали заявления

Глава Турецкого государства Реджеп Эрдоган решил, действительно, сыграть роль посла мира. По его словам, его ключевой целью является то, чтобы была организована встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», сославшийся на сообщение в СМИ, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Эрдоган считает все вышеупомянутое своей целью на ближайшее время. На этом фоне неизвестно, как именно турецкий лидер намерен это сделать. Более того, Зеленский сам множество раз пытался встретиться с главой Кремля тет-а-тет, однако не получал обратной связи.

В РФ все время отвечали тем, что перед встречей все необходимые документы по определенным договоренностям должны быть подготовлены. Таким образом, Кремль делает невозможной саму встречу, и хочет заранее предопределить ее исход.

Однако множество людей все же надеются, что, возможно, хоть Эрдогану получится приблизить мир в Украине. Впрочем, пока никто не может назвать точных дат.

Как сообщалось ранее, армия РФ начала похищать людей в Херсонской области: власти сообщили, что устраивает Кремль.