В РФ утверждают, что Украина хочет захватить Белгородскую область: странное заявление Басурина

Один из видных деятелей ОРДО Эдуард Басурин сообщил о том, что у ВСУ есть грандиозные планы чуть ли не по захвату всей Белгородской области. Более того, по его словам, якобы у Киева даже есть план, как можно произвести захват части Белгородской земли.

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Об этой информации сообщили сепаратистские источники, передает «УРА-Информ».

В самом начале Басурин отметил, что Киеву нужно захватить часть Белгорода, поскольку так власти на Банковой исключат обстрелы объектов Вооруженных сил Украины. Так же он утверждает, что ВСУ намерены отодвинуть ВС РФ на то расстояние, за которое бы системы ПВО могли срабатывать.

«Доходит речь до того, что они уже не только на словах, но и на действиях начинают идти к тому, дабы зайти на территорию России. Это очень опасные заявления, что звучат со стороны украинской власти», – подытожил Басурин.

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