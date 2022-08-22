Политика

Украина стала еще ближе к вступлению в Евросоюз: вице-премьер-министр сказала, чего удалось достичь

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила радостную новость касательно ассоциации с Евросоюзом. Выяснилось, что Украинское государство сумело выполнить данное соглашение почти на 70%.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

К сожалению, пока неясно, какие пункты выполнила Украина. Стефанишина не стала их перечислять, а только подтвердила сам факт того, что официальный Киев все ближе к Евросоюзу. Кроме того, это подтверждают и ряд других прозападных политиков, которые по-своему приближают государство к членству в ЕС.

Тем не менее, в обществе все еще задаются вопросами о ценностях ЕС. Так, например, часто на гей-парады в ряде городов приходят радикалы, которые всячески пытаются срывать шествие за равные права. Порою, это заканчивается избиениями участников марша.

Не менее важным вопросом является экономика наряду с коррупцией. Ведь известно, что одним из ключевых требований ЕС была минимизация коррупции в стране. В идеале сведение ее к нулю, однако, увы, данный показатель все еще высок.

Напомним, Арестович сказал, что ждет РФ, если та начнет бомбить Киев: политик сделал мощное предупреждение.

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