Германия приняла решение о том, чтобы передать ВСУ комплексы вооружения, которые могут не только сдерживать Кремль, но и пробить в ВС РФ серьезную оборону.

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Об этой информации сообщили в немецком издании DW, передает «УРА-Информ».

Вскоре Украина получит из Германии ПВО IRIS-T и РЛС COBRA. Берлин планирует и дальше поставлять Киеву оружие, необходимое ему для самообороны, но подчеркивает важность «предотвращения эскалации войны».

Об этом DW заявил премьер-министр Олаф Шольц. Канцлер ФРГ не согласилась с критикой скорости и недостаточных объемов поставок немецкого оружия в Украину, заявив, что немецкая сторона поставляет Киеву «большое количество современного и эффективного оружия».

По словам Шольца, Германия продолжит снабжать украинскую армию оружием, необходимым для обороны. Канцлер подчеркнул важность предотвращения эскалации вооруженного конфликта.

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