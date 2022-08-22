Скоро в Украине станет еще опаснее: в полиции рассказали, чего следует ждать с 23 по 25 августа

Украинцев вновь призывают не игнорировать сигналы об авиаударах, особенно на 23-25 августа. Правоохранители сообщили, что именно в эти дни Российская Федерация может начать активно бомбить города Украины, в частности Киев.

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Данная информация представлена изданием POLITEKA, что сослалось на заявление первого замначальника патрульно-постовой службы Алексея Белошицкого, передает «УРА-Информ».

«Один совет для современного гражданина: планируя свой маршрут, заранее узнайте, где находится убежище, чтобы в случае воздушной опасности вы могли добраться до него очень быстро и эффективно. Поэтому само предупреждение должно быть реализовано безоговорочно и безальтернативно, чтобы максимально защититься от возможной угрозы”, – сказал он.

Таким образом, гражданам рекомендуется быть внимательными и бдительными в вышеупомянутый период, поскольку такие меры могут сохранить жизни. Боле того, властям Киева даже рекомендуется дистанционно работать с 22 по 26 августа.

Напомним, Эрдоган намерен поговорить с Путиным снова об Украине: глава Турции сделал важное заявление.