РФ скоро может снова потребовать переговоры с Украиной: Подоляк сообщил важные данные

Один из ключевых представителей Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил о том, что в скором времени Российская Федерация войдет в глубокий военно-кадровый кризис. Потому, как он уверяет, она будет настаивать на новых переговорах с Украинским государством.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что Подоляк отличился позитивным заявлением. Источник подметил, что Кремль будет еще старательнее требовать перерыва. Иными словами, РФ будет заинтересована в переговорах.

«РФ понемногу входить в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, ибо «король голый». Добровольцев толком не найдешь. В ход даже начали идти должники с кредитами, заключенные и охранники «Пятерочки». Соответственно, будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров», – заключил Подоляк.

Напомним, как сообщалось ранее, житель РФ случайно перевел более миллиона на помощь Украине: СМИ рассказали о нелепом случае.