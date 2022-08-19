Зеленский сказал, когда будет готов переговорить с Путиным о мире: названо конкретное условие

Глава Украины Владимир Зеленский признался, когда готов встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и договориться о мире. По его словам, должно быть соблюдено важное условия, от которого официальный Киев и будет отталкиваться.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«Переговоры между Киевом и Москвой возможны только тогда, когда войска России покинут ту часть Украины, которую оккупировали», – процитировал Зеленского источник.

Известно, что вышеупомянутое изрек лидер Украины во время своей встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Что примечательно, временем ранее в СМИ Турции проскальзывала информация, что Путин якобы готов лично к переговорам с Зеленским. Однако эта информация не была подтверждена со стороны Кремля.

Таким образом, до сих пор остается неизвестно то, согласится ли РФ отвести войска для начала переговоров или же, как и раньше, будет оставлять свои силы, пытаясь продвинуться вглубь Украины.

Напомним, в Дании собираются ограничить въезд туристов из РФ: власти сообщили, почему приняли такое решение.