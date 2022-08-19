Зеленский и Гутерриш приняли новое решение насчет ЗАЭС: источник сказал, что собираются внедрять стороны

Не так давно глава Украины и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу, в ходе которой ими были согласованы параметры вероятной миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Зеленский подчеркнул, что Организации Объединенных Наций необходимо обеспечить безопасность ядерного объекта. Кроме того, должна быть произведения полная демилитаризация и освобождение ЗАЭС от войск Российской Федерации», – сообщил источник.

Пока неизвестно, что ответили на вышеупомянутое международные пратнеры Украины и сами представители ООН. Впрочем, стоит отметить, что многие заинтересованы в безопасности на ЗАЭС, поскольку при серьезных авариях и утечке радиации может пострадать не только Украина, но и близлежащие к ней страны, включая саму Россию.

Таким образом, внедрение миссии пока остается под вопросом. В свою очередь, разведка Украины сообщает, что 19 августа и вовсе может произойти теракт на ЗАЭС.

Напомним, политолог сообщил, что РФ на 24 августа готовит новое наступление на Украину: подробности.