Премьер-министр Финляндии по полной отрывается во время танца: СМИ опубликовали зажигательные кадры

Как известно, политики либо стараются скрывать свою личную жизнь, либо говорить о ней максимально коротко. Однако в одной из стран Скандинавии такие клише – это, очевидно, явный пережиток прошлого. Премьер-министр Финляндии Санна Марин записала видеоролик, как «отрывается» с друзьями.

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Об этой информации сообщил официальный телеграм-канал новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«У меня есть семейная жизнь, есть работа, есть и свободное время, которое я провожу с друзьями. Все как у большинства людей моего возраста», – сказала премьер.

Что примечательно, многие люди не только в самой Финляндии, но и в других странах поддержали женщину, которая не боится показывать свой досуг, демонстрируя всем свой досуг. Некоторые даже пишут о том, что подобным образом могут поступать только очень уверенные в себе политики, которые демонстрируют своеобразную «обычность». То есть, показывают, что они такие же, как и другие люди их государства.

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