Политолог сообщил, что РФ на 24 августа готовит новое наступление на Украину: подробности

РФ стянула на территорию Украины огромное количество батальонных групп за эти три месяца. Кроме того, страна-агрессор будет всячески стараться проводить наступление сразу по нескольким направлениям.

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Такое мнение выразил политический эксперт Алексей Коваленко в эфире «24 Канала», передает «УРА-Информ».

Ожидается, что свои атаки оккупанты готовят на всеукраинский праздник 24 августа, то есть День Независимости Украины.

“Есть такая ситуация: сейчас Россия сконцентрировала 115 БТГр. Это больше чем за эти три месяца. При этом, им не хватает личного состава, техники»,— заявил Коваленко.

Как утверждает Коваленко, именно в праздник 24 августа военные Российской Федерации будут наступать сразу с нескольких сторон. По его словам, если у них это получится, будут происходить снова ракетные обстрелы по населенным пунктам Украины, которые только недавно отвыкли от них.

Как сообщалось ранее, в Украине начали агитировать россиян вступать в ВСУ: легион «Свобода России» опубликовал кадры.