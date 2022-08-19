Эстония приняла решение о новом пакете военной помощи для Украины: детали инициативы

Одна из стран Балтии решилась еще больше помочь Украинскому государству в противостоянии с оккупантами из Российской Федерации. Пакет помощи предусматривает важную военную технику, которая надлежащим образом поможет ВСУ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале представители ВСУ отметили, что вышеупомянутое решение принял Парламент. Благодаря ему Украина получит новые партии минометов наряду с противотанковым вооружением. Кроме того, Эстония предоставит Киеву полевой госпиталь для помощи раненным солдатам.

«Решение также предусматривает факт того, что Эстония присоединится к странам, которые помогут обучать военных ВСУ. Общая сумма переданной помощи от Эстонии составляет 250 миллионов евро. Там есть «Джавелины», гранатометы, гаубицы, мины, разные виды оружия для стрельбы и так далее», – сказано в сообщении.

К сожалению, не было названо даты, когда Украина получит все вышеупомянутое. Возможно, о ней не говорят для того, чтобы Кремль не использовал это время для нанесения ракетных ударов по автомобилям, которые будут перевозить помощь для ВСУ.

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