Эрдоган намерен поговорить с Путиным снова об Украине: глава Турции сделал важное заявление

После встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Турции Реджепа Эрдогана во Львове последний заявил, что обсудит ее итоги с Путиным.

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Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на российские СМИ, передает «УРА-Информ».

На пресс-конференции Эрдоган заявил, что планирует обсудить итоги переговоров Владимира Зеленского с президентом страны-агрессора. По его словам, во Львове поднимались темы насчет возможных путей прекращения конфликта в Украине.

По версии росСМИ, Зеленский, видимо, согласен с тем, что ситуация в Украине должна решаться за столом переговоров. Однако Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.

Таким образом, пока неясно, будет ли разговор между Турцией и Россией насчет мира в Украине или же они снова будут передвинуты на неопределенный срок.

Напомним, Зеленский сказал, когда будет готов переговорить с Путиным о мире: названо конкретное условие.