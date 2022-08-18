Политика

В Дании собираются ограничить въезд туристов из РФ: власти сообщили, почему приняли такое решение

Как известно, некоторые страны Евросоюза настроены к Кремлю куда жестче остальных. Так, на этом фоне выделилась Дания, которая намерена сократить поток граждан Российской Федерации по гуманитарным причинам.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«Я считаю очень позорным то, что туристы из России могут загорать и жить роскошной жизнью на юге Европы, в то время, как украинские города бомбят до такой степени, что их и не узнать», – сообщил один из министров страны.

Таким образом, на территории ЕС все еще выражают солидарность с украинцами, которые ежедневно подвергаются угрозе ракетных обстрелов от ВС РФ. Некоторые же из стран Европы пошли куда дальше. Например, в странах Балтии и вовсе рассматривают вариант не выдавать и вовсе визы гражданам Российской Федерации.

Напомним, Зеленский объяснил, почему заранее не предупредил украинцев о начале войны: подробности.

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