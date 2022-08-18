Таджикистан и Узбекистан скоро могут помочь Украине в борьбе против РФ: подробности

На Украину может быть переброшено около сотни советских самолетов и вертолетов, предназначенных для Афганистана. Такое решение уже скоро могут утвердить Таджикистан вместе с Узбекистаном.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на росСМИ, передает «УРА-Информ».

Российская пропаганда кричит. Таджикистан и Узбекистан, которые Кремль считает сферами своих интересов, могут перебросить истребители в Киев. Это около 100 самолетов и вертолетов.

Такие новости распространяет в российских СМИ пропагандист, так называемый «эксперт» по проблемам Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Об этом сообщил YouTube-канал «Украина 365».

История очень запутанная и пока официально не подтверждена. По словам Багдасарова, Украина может приобрести боевые самолеты, которые США ранее закупили для Афганистана и эвакуировали в страны Центральной Азии, когда к власти в стране пришли террористы-талибы.

«Выяснилось, что соседние с Афганистаном страны хотят передать американцам технику — истребители и вертолеты. Понятно, что конечный пункт назначения этой партии — Украина», — с беспокойством сказал Багдасаров.

Кремлевский пропагандист подчеркнул, что если бы в распоряжении ВСУ был этот самолет, действующим в Украине российским оккупационным силам пришлось бы очень тяжело.

«Это 100 вертолетов и самолетов! Вы представляете, что на территории наших «спецопераций» в Украине появится несколько десятков вертолетов и несколько десятков штурмовиков?», — посетовал Багдасаров.

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