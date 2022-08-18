США дали Украине важную рекомендацию по Залужному: стало известно, что сказали Ермаку

Не так давно посол Соединенных Штатов встретился с одним из ключевых представителей Офиса Президента по имени Андрей Ермак. Выяснилось, что ему запретили некоторые действия по отношению к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что американский посол в Украине во время встречи с Андреем Ермаков решил запретить трогать Главкома армии. Однако в ОП намереваются договориться с Залужным по-хорошему. Ему предложили хорошие финансовые отступные», – сказано в сообщении.

Дале источник добавил, что на Банковой намерены убрать из публичного пространства само имя Залужного, который является единственным конкурентом для нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.

«В данный момент сейчас подыскиваются механизмы того, как повлиять на главнокомандующего ВСУ», – заключил источник.

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