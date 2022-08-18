Политика

Крым покинул Аксенов: СМИ раскрыли, что произошло

Украинские источники зафиксировали, что оккупированный Крымский полуостров покинул так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов. Что примечательно, решила выехать оттуда еще одна важная для России персона.

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Об этой информации сообщил официальный телеграм-канал новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в начале источник сообщил о своих связях с разведкой. Именно она доложила, что Аксенов вместе с так называемым спикером «парламента» Константиновым покинула территорию АР Крым.

Причина так и осталась невыясненной. Эксперты пока ничего не сообщили по поводу этого. Однако известно, что перед выездом с полуострова Аксенова там несколько раз взрывались различные склады боеприпасов и военная техника армии Российской Федерации. Возможно, один из представителей Кремля попросту решил обезопасить себя, потому и выехал оттуда.

Вместе с этим полуостров начали покидать толпы людей, которые были напуганы взрывами и возможным распространением войны на полуостров.

Напомним, армия РФ активизировала мародерства на Херсонщине: Подоляк рассказал, что творят оккупационные войска.

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