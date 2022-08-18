Крым покинул Аксенов: СМИ раскрыли, что произошло

Украинские источники зафиксировали, что оккупированный Крымский полуостров покинул так называемый «глава» Крыма Сергей Аксенов. Что примечательно, решила выехать оттуда еще одна важная для России персона.
Об этой информации сообщил официальный телеграм-канал новостей Украины, передает «УРА-Информ».
Отмечается, что в начале источник сообщил о своих связях с разведкой. Именно она доложила, что Аксенов вместе с так называемым спикером «парламента» Константиновым покинула территорию АР Крым.
Причина так и осталась невыясненной. Эксперты пока ничего не сообщили по поводу этого. Однако известно, что перед выездом с полуострова Аксенова там несколько раз взрывались различные склады боеприпасов и военная техника армии Российской Федерации. Возможно, один из представителей Кремля попросту решил обезопасить себя, потому и выехал оттуда.
Вместе с этим полуостров начали покидать толпы людей, которые были напуганы взрывами и возможным распространением войны на полуостров.
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