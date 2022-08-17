Политика

Зеленский объяснил, почему заранее не предупредил украинцев о начале войны: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему он, имея правдивые данные про вторжение российских войск, не сообщил об этом украинцам. По его словам, он поставил в приоритет государственность, а не жизни и желания людей.

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Об этой информации сообщил сам Зеленский в интервью журналистам The Washington Post, передает «УРА-Информ».

“Если б мы заранее сказали населению про начало полномасштабной войны, это бы привело к огромным проблемам в экономике”,— заявил президент.

Так же Зеленский отметил, что хаос и паника не привели бы ни к чему хорошему, а только к массированному побегу из страны.

“Состояние экономики было до войны и так не очень хорошим. Это бы привело к катастрофическим показателям”,— обьяснил он.

Кроме того, глава Украины заявил, что Россия готовила почву, постоянно истощая ресурсы экономики Украины. Более того, зная о планах РФ, начиная с октября 2021 года, власть сглаживала напряженность. Так же причиной и стало то, что власти не хотели серьезного оттока населения, так как это бы сильно ухудшило ситуацию с мобилизацией.

Напомним, летчики ВСУ провели успешную операцию против военных РФ: отчет Минобороны.

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