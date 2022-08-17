Пономарев сказал, возможен ли распад России в скором будущем: прогноз оппозиционера

Один из лидеров российской оппозиции Илья Пономарев сказал, повторит ли Россия сценарий событий как Северной Корее, и объяснил, что нужно сделать, чтобы разрушить правительство Путина.

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Он говорит об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай24», передает «УРА-Информ».

По словам эксперта, он поддерживает позицию Зеленского о том, что Европа должна быть отделена от россиян, но маловероятным представляется сценарий Северной Кореи, который предусматривает положение тесной изоляции.

«Потому что российская элита против такой ситуации. А за пределами Европы россияне много куда ездят без виз и разрешений: есть Турция, есть Израиль, есть ОАЭ, есть Китай, есть Южная Корея, там много из других стран, всех стран Латинской Америки. Они открыты для безвизового въезда», — пояснил Илья Пономарев.

По его словам, некоторые представители российской элиты сейчас очень обеспокоены, но не боятся. Скептики думают, что дело скорее в непонимании того, куда все идет, прячется или выходит наружу, чем в чем-то еще.

«Кстати, плохое настроение, с этим надо мириться. Поэтому я считаю, что представителям российской элиты нужно дать высший уровень безопасности, чтобы они были вынуждены что-то делать», — сказал Илья Пономарев.

По словам Пономарева, люди в РФ выйдут на акции протеста, когда увидят позади себя солдат и силовые структуры.

Напомним, Порошенко передал особую просьбу от ВСУ к войскам РФ: военные попросили только об одном.