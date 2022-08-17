Политика

Генсек ООН собирается в Украину: СМИ предупредили, какая цель поездки высокого гостя

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш снова намерен прибыть на территорию Украинского государства. Очень скоро он встретится с особыми людьми во Львове. Однако на этом городе высокий представитель наций не остановится.

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Данная информация представлена телеграм-канлом «Опертивный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что во Львове Гутерриш проведет встречу с главой Украины Владимиром Зеленским, а также лидером Турции Реджепом Эрдоганом. После этого он посетит порт Одессы. Однако что он там будет делать, увы, источник не раскрыл.

Известно, что Генсек ООН уже посещал Украину. Это произошло еще в апреле. До этого он так же прибыл на территорию Российской Федерации.

Пока никто не прогнозирует точных исходов вышеупомянутой встречи. Многие лишь надеются, что такой расклад событий хоть как-то приблизит победу Украины над оккупантами из Российской Федерации.

Напомним, Порошенко передал особую просьбу от ВСУ к войскам РФ: военные попросили только об одном.

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