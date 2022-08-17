Политика

Армия РФ активизировала мародерства на Херсонщине: Подоляк рассказал, что творят оккупационные войска

Признавая свое временное положение в регионе, русские оккупанты начали грабить Херсонскую железную дорогу. Такое мнение выразил представитель президента Украины Михаил Подоляк.

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Об этой информации он сообщил в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

 «В данный момент ВС РФ осваивают бюджет и вывешивают в Херсоне плакаты с надписью «Мы здесь навсегда». Но в действительности российская армия видит свое будущее совсем по-другому. Если одни туда приехали зарабатывать на бюджете, то вторые хотят воровать», – сказал в начале Подоляк.

В частности, по его словам, оккупационные власти области приказали железнодорожникам временно оккупированных районов направить все поврежденные и целые элеваторы в Новую Каховку и Херсон.

«Поступившие туда вагоны разбирают: разбирают колеса и ходовую часть для отправки в оккупированный Крым, рамы и кузова тоже отправляют в Крым на металлолом», — пишет Подоляк.

По его словам, для транспортировки материала должны использоваться только поддоны и тележки, которых достаточно, по крайней мере, для внутренней транспортировки в ОРДЛО.

«Никто на самом деле не собирается заниматься временно оккупированной территорией и интегрировать свою экономику в российское пространство. Поэтому следующий шаг мы уже знаем: масштабная кража унитазов и погнутых лампочек с подъезда в Херсоне», — добавил советник офиса президента.

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