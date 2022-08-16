Зеленский начал готовиться к затяжной войне в Украине: источник сказал, сколько она может продлиться

Генеральный штаб вместе со своей командой проанализовали ситуацию на фронте, и представили Банковой соответствующий результат. Выяснилось, что налицо проявляется долгоиграющий конфликт, к которому глава Украины Владимир Зеленский начал готовиться.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сообщил информацию, что ОП приступил к подготовке к затяжной войне. Генштаб считает, что конфликт будет продолжаться примерно 3-4 года. На Банковой, в свою очередь, намерены усиливать контроль за СМИ, а также зачищать ландшафт политической плоскости», – сказано в сообщении.

К сожалению, другой информации не было представлено. Впрочем, если говорить о прогнозах окончания войны, то самые позитивные из них говорят, что конец войны в Украине можно будет увидеть уже осенью или зимой 2022 года. Самые же негативные говорят о том, что конфликт и вовсе будет длиться десятилетиями.

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