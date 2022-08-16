Политика

Военный эксперт объяснил, что готовит Путин для Украины на 24 августа: подробности

Приближающийся 24 августа День независимости Украины российские войска используют для новых провокаций. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Он напомнил, что Кремль всегда устраивает провокации во время религиозных и важных праздников. Жданов, скорее всего, предположил, что это будет массированный ракетный удар:

“Здесь, на мой взгляд, возможно нанесение групповых ракетных ударов практически по всей территории Украины. Скорее всего, готовятся. Других вариантов я сегодня не вижу. В остальном принципиальных изменений не ждем. неделя., изменить ситуацию Самолеты боятся летать и потеряли очень большой процент, качество пилотов очень низкое, тем более, что они не использовали высокоточные Ту-95 и Ту-160 самолет-земля ракеты за последние две недели.

По его словам, российская фронтовая и тактическая авиация уже давно не летает вглубь Украины. Таким образом, не исключается, что ВСУ на фронте могут со временем даже переломить ход событий.

Напомним, Зеленский начал готовиться к затяжной войне в Украине: источник сказал, сколько она может продлиться.

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