Политика

Порошенко передал особую просьбу от ВСУ к войскам РФ: военные попросили только об одном

Бывший лидер Украины и сегодняшний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко написал достаточно «громкий» пост, в котором он не только рассказал о ситуации на передовой, но также и передал послание от армии Украины к агрессорам из ВС РФ.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале пятый президент Украинского государства начал с патриотических идей. По его словам, многих украинцев сейчас вдохновляет, как наша армия уничтожает российских оккупантов. Однако он сказал, что ВСУ еще нуждаются в мощности, дабы они смогли «утилизировать» еще больше представителей ВС РФ.

«Мы приехали к двум бригадам десантно-штурмовых войск. Они стоят около Краматорска. Поговорив с ними, увидел, как решительно настроены наши парни. У них только одна просьба к российским «солдатам»: положите себе в карманы хоть немного семян, возможно хоть так будет от вас какая-то польза», – закончил Порошенко.

Напомним, в Украине хотят повысить возраст призывников: стало известно о новой инициативе в Раде.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 1
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Военный эксперт объяснил, что готовит Путин для Украины на 24 августа: подробности

Приближающийся 24 августа День независимости Украины российские войска используют для новых провокаций. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов.

Зеленский начал готовиться к затяжной войне в Украине: источник сказал, сколько она может продлиться

Генеральный штаб вместе со своей командой проанализовали ситуацию на фронте, и представили Банковой соответствующий результат. Выяснилось, что налицо проявляется долгоиграющий конфликт, к которому глава Украины Владимир Зеленский начал готовиться.

В РФ начали говорить об исчезновении Пригожина: СМИ раскрыли, что случилось

Среди российских пропагандистов начал распространяться слух о том, что владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин внезапно исчез. Произошло это после того, как был нанесен удар по базе его боевиков на территории Луганской области.

Тайвань снова намерены посетить представители США: детали сообщения

Представители Вооруженных сил Украины отреагировали на то, что Тайвань собираются посетить официальные лица со стороны Соединенных Штатов. Более того, Китай уже успел соответствующим образом отреагировать на подобное намерение.

ВСУ могут пострадать от сотен военных беспилотников Ирана: США узнали об опасной сделке с РФ

Ситуация на фронте может стать более тяжелой для ВСУ из-за вмешательства Ирана. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател. Он рассказал, что Штаты зафиксировали новую сделку между Ираном и Россией.

Мир перевернулся – Данилов кратко и четко дал понять, что не так с заседанием Совбеза ООН по ЗАЭС

Украина осталась недовольной прошедшим заседанием Совбеза ООН, которое посвящено проблеме ЗАЭС. Комментарий дал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что заседание выставило ООН в дурном свете.