Порошенко передал особую просьбу от ВСУ к войскам РФ: военные попросили только об одном

Бывший лидер Украины и сегодняшний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко написал достаточно «громкий» пост, в котором он не только рассказал о ситуации на передовой, но также и передал послание от армии Украины к агрессорам из ВС РФ.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале пятый президент Украинского государства начал с патриотических идей. По его словам, многих украинцев сейчас вдохновляет, как наша армия уничтожает российских оккупантов. Однако он сказал, что ВСУ еще нуждаются в мощности, дабы они смогли «утилизировать» еще больше представителей ВС РФ.

«Мы приехали к двум бригадам десантно-штурмовых войск. Они стоят около Краматорска. Поговорив с ними, увидел, как решительно настроены наши парни. У них только одна просьба к российским «солдатам»: положите себе в карманы хоть немного семян, возможно хоть так будет от вас какая-то польза», – закончил Порошенко.

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