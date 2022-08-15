Политика

В РФ начали говорить об исчезновении Пригожина: СМИ раскрыли, что случилось

Среди российских пропагандистов начал распространяться слух о том, что владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин внезапно исчез. Произошло это после того, как был нанесен удар по базе его боевиков на территории Луганской области.

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Данная информация была представлена ресурсом «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что буквально вчера, в воскресенье, было сказано о том, что Вооруженные силы Украины атаковали штаб ЧВК «Вагнер», который находился на территории населенного пункта Попасная. Как известно, на этой неделе Пригожин посещал данную точку.

Кроме того, один из самых видных пропагандистов Российской Федерации Константин Долгов уже успел прокомментировать вышеупомянутое происшествие. По его словам, после удара ВСУ по боевикам Пригожин внезапно исчез. Более того, говорится о том, что один из ключевых людей Путина исчез после посещения им территории Украины, которая временно подконтрольна гибридной армией РФ.

«У меня есть знакомые из тех, кто связан с Пригожиным. Они подтвердили факт того, что шеф буквально куда-то пропал с тех пор, как поехал в командировку. Все находятся в состоянии легкой паники», – сообщил один из представителей «ДНР» Константин Долгов.

Напомним, в России прогремят взрывы – у Зеленского анонсировали особый тип войны для РФ.

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