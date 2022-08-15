Тайвань снова намерены посетить представители США: детали сообщения

Представители Вооруженных сил Украины отреагировали на то, что Тайвань собираются посетить официальные лица со стороны Соединенных Штатов. Более того, Китай уже успел соответствующим образом отреагировать на подобное намерение.
Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».
«На Тайвань снова прибывает делегация от Конгресса Америки. После визита на Тайвань спикера Палаты представителей не прошло даже двух недель. В ответ Китай решил поднять в воздух военные самолеты. Они были замечены в зоне противовоздушной обороны Тайваня», – сказано в сообщении.
Пока неизвестно, к чему могут привести подобные события. Однако уже давно идут сообщения со стороны ряда источников о том, что КНР может атаковать Тайвань по аналогичному сценарию, который Российская Федерация устроила в Украине.
К сожалению, никто точных сроков не может назвать. Некоторые и вовсе задаются вопросом, для чего США провоцируют таким образом Китай. Впрочем, многие люди ожидают конца не только тайваньского, но и украинского кризисов, которые, непосредственно, связаны с войной.
Как сообщалось ранее, план Путина ведет к одному – в Британии спрогнозировали будущее Украины.
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