Политика

Тайвань снова намерены посетить представители США: детали сообщения

Представители Вооруженных сил Украины отреагировали на то, что Тайвань собираются посетить официальные лица со стороны Соединенных Штатов. Более того, Китай уже успел соответствующим образом отреагировать на подобное намерение.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«На Тайвань снова прибывает делегация от Конгресса Америки. После визита на Тайвань спикера Палаты представителей не прошло даже двух недель. В ответ Китай решил поднять в воздух военные самолеты. Они были замечены в зоне противовоздушной обороны Тайваня», – сказано в сообщении.

Пока неизвестно, к чему могут привести подобные события. Однако уже давно идут сообщения со стороны ряда источников о том, что КНР может атаковать Тайвань по аналогичному сценарию, который Российская Федерация устроила в Украине.

К сожалению, никто точных сроков не может назвать. Некоторые и вовсе задаются вопросом, для чего США провоцируют таким образом Китай. Впрочем, многие люди ожидают конца не только тайваньского, но и украинского кризисов, которые, непосредственно, связаны с войной.

Как сообщалось ранее, план Путина ведет к одному – в Британии спрогнозировали будущее Украины.

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