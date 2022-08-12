ВСУ могут пострадать от сотен военных беспилотников Ирана: США узнали об опасной сделке с РФ

Ситуация на фронте может стать более тяжелой для ВСУ из-за вмешательства Ирана. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател. Он рассказал, что Штаты зафиксировали новую сделку между Ираном и Россией.

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Об этой информации сообщает «Укринформ», передает «УРА-Информ».

РФ пока не разглашала информацию о сделке, но по данным США речь идет о сотнях военных БПЛА. Из-за таких событий Штаты намерены надавить на Иран ради предотвращения подобных сделок.

«Нам удалось узнать, что официальные представители РФ побывали на демонстрации боевых БПЛА иранского производства. Мы можем с уверенностью сказать, что за последние недели представители РФ участвовали в специальном обучении в рамках передачи военных БПЛА», – сказал Пател.

Он добавил, что США настаивают на полном запрете купли-продажи оружия из РФ или Ирана.

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