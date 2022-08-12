В России прогремят взрывы – у Зеленского анонсировали особый тип войны для РФ

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк анонсировал взрывы на подконтрольных России территориях. Он утверждает, что «небольшие детонации», будут продолжаться 2 или 3 месяца.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Подоляк заявил, что Россия начинает понимать, что эта война значительно масштабнее и сложнее, чем хочется Кремлю. Он не стал говорить, что это украинский спецназ будет устраивать взрывы, вместо этого Подоляк поддержал официальный тезис РФ о случных детонациях.

«Полагаю, что небольшие детонации будут продолжаться два или три месяца. Это затронет почти все склады российского оружия. Можно ждать новых случаев «неосторожного обращения россиян с оружием», аэродромы были лишь началом», – сказал Подоляк.

Стоит отметить, что западные СМИ со ссылкой на анонимных украинских чиновников успели заявить о причастности Украины ко взрывам. Была озвучена версия о деятельности украинского спецназа, но официальных подтверждений пока нет.

Напомним, Украина получит от США почти 90 млн долларов на особую цель: назван новый приоритет.